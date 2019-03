Un ambulatorio di emodialisi a Favignana: costerà 270 mila euro

Al via i lavori per l'ambulatorio di Emodialisi a Favignana. Si procederà a lavori di adeguamento e ristrutturazione dei locali di via Dante da adibire a sede dell'ambulatorio di dialisi. Un progetto, questo, che era stato definito nell'aprile dello scorso anno dopo un lungo iter, portato avanti sin dall'insediamento dell'amministrazione Pagoto, nel 2013, e dopo la pubblicazione del bando per i lavori di ristrutturazione si è proceduto all'affidamento dei lavori.

Il centro di Emodialisi avrà 9 postazioni attive tutto l'anno, 12 mesi su 12. Il costo complessivo dell'opera ammonta a 270 mila euro.Il termine previsto è il 30 luglio di quest'anno.«La tutela della salute - dice il sindaco, Giuseppe Pagoto - rappresenta una delle priorità della nostra Amministrazione ed è uno dei problemi più difficili da affrontare per l'estrema ‘variabilità' della densità della popolazione (bassa nel periodo invernale, con incremento nel periodo estivo), per l'assenza di presidi ospedalieri, per l'alto indice di over 64 e difficoltà nei collegamenti in situazione di emergenza sanitaria".

