"Operazione scuole sicure", a Marsala stanziati 600 mila euro

Le scuole comunali beneficiarie di nuovi finanziamenti regionali. «E' l'effetto della confermata validità della programmazione di questa Amministrazione e la progettualità prodotta sul fronte degli investimenti del territorio - dice il sindaco Alberto Di Girolamo-. Nel caso specifico sono le nostre scuole comunali a beneficiare di questi interventi regionali che vanno ad aggiungersi agli altri già ottenuti nel corso di questi ultimi anni».

Il decreto di finanziamento, che destina a Marsala la somma di 615 mila euro, è stato registrato alla Corte dei Conti della Regione e reso disponibile. Destina alla scuola “Stefano Pellegrino” di contrada Paolini la somma di 514 mila euro per la messa in sicurezza ai fini dell'agibilità e dell'adeguamento dell'impiantistica generale nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche, mentre 101 mila sono destinati al plesso «Giuseppe Garibaldi» di via Rubino per il superamento delle barriere architettoniche e l'installazione di un ascensore.

Dei due progetti la Regione ne ha certificato la priorità, inserendoli tra quelli finanziabili con le risorse 2018 del Piano Triennale per l'edilizia scolastica (azione del PO FESR Sicilia 2014-2020).

