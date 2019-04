Trapani, una convenzione con il Comune per salvare i posti di lavoro dei dipendenti del "Vulpitta"

Buone notizie per i circa venti dipendenti della casa di riposo dell'Ipab “Serraino Vulpitta”. Da fine gennaio sono senza lavoro visto che tutti gli anziani presenti nella struttura sono stati trasferiti altrove per l'immediata chiusura del reparto e adesso, i sindacati Cgil, Soggetto Giuridico e Fials hanno chiesto la stipula di una convenzione con l'amministrazione comunale per un impiego a tempo parziale del personale dell'Ipab.

L'obiettivo dei sindacati, così come riporta Antonio Trama in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, è quello di trovare una possibile soluzione.

La notizia completa nel Giornale di Sicilia in edicola

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE