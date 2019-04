Trapani scende in piazza per il rilancio dell'aeroporto di Birgi

I residenti scendono in piazza per dire "no" all'isolamento cui potrebbe andare incontro non solo Trapani ma anche Marsala a causa dello stallo in cui trova l'aeroporto di Birgi.

Un migliaio di persone hanno protestato per chiedere lo sblocco della situazione che, già da diversi mesi, sta provocando ricadute economiche negative sull'intero territorio della provincia. I commercianti per dimostrare il loro sostegno hanno abbassato le saracinesche dei negozi. In piazza studenti, politici, tassisti e cittadini.

