Il Comune non fa fare i lavori: si ferma il mercato ittico all'ingrosso di Trapani

Il mercato ittico all'ingrosso non è più attivo. Il Comune di Trapani non ha effettuato i lavori d'urgenza sullo stabile che quindi non può più essere usato. Il consigliere Toscano aveva chiesto a fine gennaio che l'Amministrazione effettuasse i lavori.

Passati i 50 giorni, la situazione non si è sbloccata. Il mercato ittico all'ingrosso di via Cristoforo Colombo, che esercitava la sua attività nei locali dati in convenzione dal comune nel 2010, è stato fino al mese scorso gestito dalla organizzazione «Produttori della pesca». Da questo mercato passava circa il 15% del pescato commercializzato.

«Questo mercato ittico all'ingrosso - afferma il consigliere Andrea Vassallo - era un'eccellenza di questa città. Lo abbiamo più volte detto da questi banchi. Io - continua Vassallo - , il collega Toscano ma anche la commissione mercati per voce del suo presidente, la consigliera Patti, ci siamo occupati della struttura. Basti pensare che il Comune di Siracusa ha progettato e realizzato il proprio mercato ittico all'ingrosso sul modello trapanese ottenendo, per chi non lo sapesse, un finanziamento di 3 milioni di euro e creando, in aggiunta, anche un punto di ristorazione".

