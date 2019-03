Farmaci scaduti e abuso della professione, denunciati 5 farmacisti e un magazziniere a Trapani

Cinque farmacisti e un magazziniere denunciati, 19 confezioni di farmaci sequestrati. È il bilancio di un'operazione dei carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Palermo e della Compagnia di Trapani che hanno eseguito servizi straordinari di controllo nelle farmacie private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale.

I militari hanno controllato dieci 10 farmacie riscontrando irregolarità sia sotto il profilo penale che amministrativo. Al termine delle operazioni ispettive, i carabinieri hanno denunciato 5 farmacisti ed 1 magazziniere, ritenuti responsabili, a vario titolo, di detenzione di farmaci scaduti, inosservanza di un provvedimento imposto dall’Autorità, concorso ed esercizio abusivo della professione di farmacista, omessa registrazione, entro le 48 ore, delle movimentazioni dei farmaci stupefacenti.

Sono stati anche segnalati all’Autorità Amministrativa dieci farmacisti per l’adozione di provvedimenti, sequestrate amministrativamente 43 confezioni e 522 fustelle di farmaci, per un valore complessivo di euro 14.200 euro ed elevate nr. 7 sanzioni amministrative per un importo totale di euro 11.496 euro.

