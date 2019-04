Trapani, teneva in un deposito bombole non autorizzate: una denuncia

Teneva all'interno del proprio esercizio commerciale bombole g.p.l. piene e vuote in numero superiore al limite imposto dalla legge.

Per tale motivo il titolare dell'attività un trapanese è stato denunciato in stato di libertà per la violazione delle norme di sicurezza per la rivendita di g.p.l., mentre le bombole in eccedenza sono state sequestrate.

È il bilancio di una operazione effettuata nel corso della settimana dai Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata, diretti dal Luogotenente Francesco Perrotta.

Una attività che ha visto i militari dell'arma impegnati anche in altre attività investigative. Più nello specifico, nella mattinata di giovedì, 21 marzo, i militari effettuavano un mirato servizio insieme a personale dei Vigili del Fuoco di Trapani, nel corso del quale procedevano al controllo di una rivendita di gas in bombole.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE