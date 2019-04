Marsala, "Giuseppe Angileri riferimento di Lo Sciuto"

Dall'ordinanza relativa all'operazione "Artemisia", che ha portato a 27 arresti, da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Trapani, emerge come ci sia stato un patto tra l'ex parlamentare regionale Lo Sciuto e Giuseppe Angileri, arrestato, politico marsalese, già consigliere provinciale e padre della consigliera comunale Francesca Angileri.

Giuseppe Angileri nel 2012, così come riporta Laura Spanò in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, promise l'appoggio elettorale a Lo Sciuto in cambio dell'assunzione della compagna, Maria Luisa Mortillaro, finita ai domiciliari, presso l'Anfe di Paolo Genco, arrestato. Contestualmente Lo Sciuto, appena eletto, l'assunse fittiziamente all'Ars, garantendole il pagamento delle mensilità.

