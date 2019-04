Castelvetrano, esalazioni di acido in un condominio

Esalazioni di acido solfidrico a Castelvetrano e sei famiglie evacuate per oltre due ore dalle proprie abitazioni. E' successo nel pomeriggio di ieri quando i condomini di una palazzina a tre piani nella zona di via Campobello hanno iniziato ad avvertire degli strani odori che a lungo andare avrebbero potuto portare a svenimenti. Un odore nauseabondo,acre che andava direttamente alla gola, come una sorta di uova marcia.

Immediatamente sono stati avvertiti i Vigli del Fuoco di Castelvetrano i quali, resisi conto della situazione che poteva diventare pericolosa, hanno fatto evacuare le sei famiglie della palazzina a tre piani, pensando che la causa dell'area irrespirabile poteva essere stata determinata da una fuga di gas.

Precauzionalmente è stata costituita una zona rossa di quindici metri,è stata disattivata la corrente elettrica mentre il personale di Castelvetrano con lo strumento in dotazione, ha misurato un valore elevato di acido solfidrico, provenire dal piano cantinato dove ci sono i cantinoni della palazzina.

