Sversamento di liquami in mare a Trapani, M5S: "Si cerchino i responsabili"

Nuovo sversamento di liquami sul lungomare Dante Alighieri. A denunciarlo è la consigliera comunale Francesca Trapani del Movimento 5 Stelle.

«La stagione estiva è alle porte - afferma Francesca Tarantino - e per l'ennesima volta, in una città che dice di voler puntare sullo sviluppo turistico cosa succede? L'ennesimo sversamento dei liquami in mare. Troppe volte, come abbiamo fatto oggi, abbiamo denunciato le gravi conseguenze di questa consueta «soluzione tampone» anche per la salute pubblica ma tutti gli amministratori che si sono succeduti a Trapani hanno sempre fatto spallucce, rimandando la soluzione reale di questo problema vergognoso».

