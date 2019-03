Si apre un'altra voragine in una strada ad Alcamo

Una nuova voragine ad Alcamo. È quella appena formatasi in via Autonomia Siciliana, zona densamente abitata che si trova nell'immediata periferia alcamese e alla quale si accede dalla via Porta Palermo. Già nei giorni scorsi, un lettore, Pietro Campo, aveva espresso preoccupazione poiché proprio in quel punto, in corrispondenza di una persistente perdita dalla rete idrica comunale, l'asfalto presentava un avvallamento che, progressivamente, andava diventando sempre più profondo.

Lo stesso lettore, domenica, ha segnalato l'avvenuto cedimento del manto stradale e il formarsi della voragine. «Appena partiranno i lavori relativi all'accordo quadro - replica intanto il vicesindaco e assessore ai Servizi manutentivi del Comune, Vittorio Ferro - saranno sistemate tutte le perdite».

È stato aggiudicato, proprio in questi giorni, ad una ditta agrigentina, la Cos.It srl, un appalto da 240 mila 003,13 euro (di cui 232.643,45 a base d'asta e 7.359,68 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) per interventi di manutenzione straordinaria delle reti idrica e fognaria comunali. L'impresa, come rende noto il Comune, ha offerto un ribasso del 40,11 per cento.

