Cantiere chiuso a Trapani, riparata la condotta: riapre al traffico la via Libica

Finalmente, salvo problemi metereologici, oggi riaprirà la via Libica. Sono infatti terminati i lavori per la sistemazione della condotta che collega la stazione di adduzione di via Marsala con il depuratore consortile. I tecnici hanno messo in pressione il sistema e non si sono riscontrati problemi. Questa mattina la strada verrà asfaltata e riaperta.

Quasi per un mese, a causa di due rotture consecutive, la via Libica è stata interrotta. Una condotta martoriata negli ultimi anni con l'intervento che ha creato enormi problemi di viabilità perché, a causa dei lavori, la via Libica è stata interrotta all'altezza del Polo commerciale «Le Saline”.

Gli automobilisti provenienti dalla SP 21 da Marsala sono stati costretti a girare al Mulino Stella e attraversare la zona industriale, attraverso la via Settantasette, per superare l'ostacolo. Stessa sorte per chi proviene dal lato opposto con buona pace di tutti i commercianti che risiedono tra le due strade: praticamente isolati e lasciati in balia di una rottura fognaria.

