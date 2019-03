Trapani, sequestrati 350 chili di pesce al mercato ittico: multe per 4.500 euro

Scattano controlli ai pescivendoli abusivi nel mercato del pesce di Trapani. La polizia di stato, la municipale e la guardia costiera hanno sequestrato circa 350 chili di pesce, di vario tipo, venduto dagli abusivi su improvvisati banconi in legno, in sprezzo delle previste norme igieniche e in assenza di qualsivoglia indicazione sulla provenienza del pescato. Tre i pescivendoli abusivi colpiti da una sanzione amministrativa di 1500 per ciascuno.

Sono stati anche rimossi alcuni congelatori, nelle vicinanze della piazza, che sono stati utilizzati dagli irregolari per il deposito dei pesci, bilance per la pesa ed altro materiale pertinente all’attività illecita.

I controlli sono stati condotti insieme al personale della squadra annonaria della polizia municipale di Trapani e ai militari della guardia costiera di Trapani, sono stati effettuati in piazza Vittime della Motovedetta Maria Stella, ex piazza Scalo d’Alaggio, vicino al mercato ittico comunale.

