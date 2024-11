Un corto sul bullismo girato fra Erice e Marsala, il regista Li Volsi: «Racconto quello che ho subito da bambino»

«Il cortometraggio - racconta Li Volsi - trae spunto dalla mia vicenda personale. Io stesso sono stato vittima di bullismo da ragazzo e ho voluto dare voce a chi subisce queste violenze». Nel corto anche Totò Cascio, che tutti ricordano come protagonista, da bambino, del film premio Oscar Nuovo Cinema Paradiso, oggi scrittore e attore. «Sono felice - dice il regista - che Totò Cascio abbia accettato di partecipare al progetto: la sua sensibilità e il suo talento sono sicuramente un valore aggiunto al film». Nel cast anche Orio Scaduto e Katia Gargano. Ma il lavoro è soprattutto un film corale, un progetto inclusivo che ha coinvolto circa 70 bambini e ragazzi provenienti da zone della Sicilia, come Marsala, Trapani, Palermo e Messina. Tra loro, anche Alessandro Renda, che a soli dodici anni ha già esordito al cinema nel film Iddu, l'ultimo padrino, interpretando il ruolo del boss Matteo Messina Denaro bambino.

Un nuovo cortometraggio, girato fra Erice e Marsala, affronta un tema purtroppo sempre attuale: il bullismo. Ninò, questo il titolo del film, è diretto da Michele Li Volsi, regista palermitano sensibile alle tematiche sociali e già premiato in diversi festival. Li Volsi, che ha anche scritto il soggetto del film, ha affidato la sceneggiatura a Claudia Gallo e Letizia Ruffo, dando vita ad una storia che vuole sensibilizzare grandi e piccini sull’importanza del rispetto e dell’inclusione.

Ninò è un film che parla di bullismo, ma anche di amicizia, coraggio e solidarietà. Tra gli attori anche Riccardo Mezzapelle e Vincenzo Adragna, due ragazzi Down che hanno preso parte al progetto con entusiasmo. La piccola Chloe Maggio, invece, oltre a recitare, ha anche ricoperto il ruolo di aiuto regista, dimostrando grande talento e passione per il cinema. Assieme a loro tanti altri giovanissimi esordienti come Francesco e Alessandro Alessandro Pipitone, Flavio Urso e Pietro D’Agostino.

Il film, prodotto dall’associazione no profit Ciak Italy Cinematografica e da Elisabetta Baviera, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Marsala e il sostegno dell’Istituto comprensivo Mario Nuccio di Marsala, dove si sono svolte gran parte delle riprese, e della Fondazione Auxilium di Valderice. Con Ninò, Michele Li Volsi lancia un messaggio forte: il bullismo è un problema da affrontare con decisione, coinvolgendo famiglie, scuole e istituzioni. Il film, attraverso la storia di Ninò, invita tutti a riflettere e ad agire per costruire una società più giusta e inclusiva. Le riprese sono state effettuate in diverse location suggestive del Trapanese.

Nella foto da sinistra Michele Li Volsi, Totò Cascio e Katia Gargano