Il film Iddu sarà proiettato anche a Campobello di Mazara, il sindaco: «Bisogna conoscere il fenomeno per sconfiggerlo»

Il film Iddu sarà proiettato anche a Campobello di Mazara al cineteatro Olimpia «Gregorio Mangiagli», con tre proiezioni giornaliere dal 24 al 29 ottobre ( escluso il 26) alle ore 10 per le scuole e alle 18,30 e 21,00 per gli adulti. Lo ha reso noto il sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione. Nella città dove Matteo Messina Denaro ha trascorso gli ultimi anni della sua latitanza, i cittadini avranno la possibilità di poter vedere il film.

«La mafia si combatte anche con la cultura - ha detto il sindaco Castiglione - bisogna conoscere il fenomeno e parlarne più possibile per sconfiggerlo. La cattura di Messina Denaro, che negli ultimi anni della sua latitanza aveva vissuto anche a Campobello, coperto da alcuni fiancheggiatori, ma in mezzo a tante persone perbene e ignare della sua presenza - continua il primo cittadino - ha rappresentato un momento storico fondamentale per la liberazione del nostro territorio, dandoci anche la consapevolezza che, per sconfiggere la mafia, serve uno sforzo comune che deve partire da tutti, ma soprattutto dai ragazzi».