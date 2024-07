A Trapani si gira un nuovo film, al via i casting per «Gela»: i requisiti e come partecipare

In Sicilia si gira un nuovo film: si tratta di «Gela», diretto da Margherita Spampinato e sono al via i casting. Le riprese si svolgeranno a Trapani nei mesi di luglio e agosto. In particolare, questa volta, si cercano comparse. A dare la notizia dell'apertura delle selezioni è l'agenzia «Talè Casting». Il casting sarà online e si cercano non solo comparse ma anche figuranti.

Casting, i requisiti

La produzione sta cercando alcuni determinati profili: una donna tra gli 80 e i 90 anni residente esclusivamente in provincia di Trapani; donne tra i 65 e i 75 anni di età residenti esclusivamente in provincia di Trapani; un bambino tra i 10 e i 12 anni, di età residenze esclusivamente in provincia di Trapani.

Come partecipare

Chi possiede i requisiti e intende partecipare può inviare la propria candidatura all'indirizzo email: [email protected], allegando una fotografia in primo piano e un'altra figura intera (rigorosamente su sfondo neutro senza occhiali o accessori vari). Nel testo della mail è necessario indicare: nome e cognome, età, altezza, città di residenza e numero di telefono.