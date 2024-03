I Sansoni, è Trapani il set cinematografico del loro film: iniziate le riprese

Trapani è il set cinematografico del primo film de I Sansoni. A svelarlo, i due comici satirici palermitani che, in una storia su Instagram, hanno postato una foto con il ciak e la didascalia Trapani. E ieri, tanti curiosi si sono avvicinati lungo le mura di tramontana e a piazza ex mercato del pesce, dove si sta girando la pellicola, per conoscere da vicino i due fratelli Fabrizio e Federico Sansone e scoprire in anteprima qualcosa di «E poi si vede».

Il film è prodotto da Greenboo production e Warner Bros Italia e diretto dal giovane e pluripremiato regista Giovanni Calvaruso. Nel cast, anche Ester Pantano, Domenico Centamore e Donatella Finocchiaro.

E nelle scorse ore, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l’assessore Rosalia d’Alì si sono recati sul set per incontrare e salutare tutto lo staff impegnato nelle riprese. Il primo cittadino ha espresso le proprie congratulazioni ai due.