«Storie», il cortometraggio del giovane regista ericino Salvatore Russo

C’è spazio anche per il cinema nel programma di EricèNatale del Comune. Sabato 30 dicembre, alle 18, al Teatro Gebel Hamed, la proiezione del cortometraggio «Storie» di Salvatore Russo, giovane regista ericino.

In «Storie» l’autore immagina Vincenzo Adragna, sapientemente interpretato da Giovanni Barbera, incontrare e dialogare con i personaggi delle sue leggende. Nel primo episodio va in scena la conversazione surreale con il «Prete morto», interpretato da Mauro Spitaleri. Nel secondo, ispirato alla leggenda della «Manuzza», c’è il doloroso faccia a faccia con una madre (Silvia Spitaleri) che ha perso la figlia. Nell’ultimo il professore Adragna incontra Berretta Rossa (Simone Spitaleri) in un’atmosfera da inferno dantesco, dove si consuma l’eterno scontro tra bene e male.

Nella foto la locandina del film realizzata da Lorenzo Di Vittorio