Film Fest a Marettimo, altri 2 giorni di show

Oggi e domani ultimi due giorni tra proiezioni di film, cortometraggi e documentari a cielo aperto dedicati al mare e alla valorizzazione dell'ambiente marino, ma anche talk, spettacoli, appuntamenti culturali e iniziative di food&travel per la quarta edizione del Marettimo Italian Film Fest - We love the sea che è iniziato mercoledì scorso.

Un evento organizzato appunto dal 19 al 22 luglio sull’isola sacra, la più lontana delle Egadi, da Solemar eventi, di cui è presidente Cettina Spataro, insieme a Gabriella Carlucci (supervisor artistico), Toto Vento, Beatrice Just e Giorgio Rusconi. È realizzato con il supporto del Ministero beni culturali, della Regione Siciliana, Comune di Favignana-Isole Egadi, Unipol Gruppo (main sponsor), National Geographic, Gruppo Rio Mare – Bolton Group, UnipolSai Assicurazioni, UniSalute e BPER Banca, Cantine Fina, Poste Italiane, Sport Invest Polisportiva Trapani, Mondini Bonora Ginevra, Gal Elimos, Siremar Caronte & Tourist e Liberty Lines e altri sponsor - tecnici e non - che hanno contribuito alla realizzazione dei vari eventi collaterali (maggiori info su www.marettimoitalianfilmfest.com).

Dopo il grande successo di pubblico della première del documentario “Il bianco nel blu”, progetto di ricerca realizzato con il contributo di Sea Beyond, evento di Ocean Literacy che ha visto i contributi sul palco di Marco Cattaneo, direttore National Geographic Italia, di Giovanni Chimienti, biologo marino, di Lorenzo Bertelli, responsabile Marketing Prada Group e Francesca Santoro, Sea Beyond – Unesco Italia, il Marettimo Italian Film Fest - We love the sea è poi entrato nel vivo con le serate dell’appuntamento cinematografico che vede protagoniste pellicole italiane e corti, documentari dedicati al mare e alla valorizzazione dell'ambiente marino.

Fino a domani, 22 luglio, serata finale del Festival, Marettimo si trasformerà quindi in una passerella di nomi del mondo del cinema italiano. Sono già arrivati sull’isola delle Egadi, il regista Mimmo Calopresti, Donatella Finocchiaro, Bianca Nappi, Pino Ammendola, Lele Vannoli e Orio Scaduto, Giovanni Virgilio, Roberto Bigherati di Rb Casting.

Per gli spettacoli al tramonto del sole, diversi gli show con grandi protagonisti mentre il gran finale domani, sabato 22, è assicurato da Colapesce e Dimartino, protagonisti dal Festival di Marettimo con la musica ma anche con il loro film.

Momento centrale dell’evento sarà, sempre sabato sera, la cerimonia di consegna del Premio Stella Maris, offerto dalla storica gioielleria e bottega artigiana di corallo trapanese Platimiro Fiorenza. Sarà assegnato ai lungometraggi, ai cortometraggi e ai documentari di produzione italiana che raccontano il mare in ogni sua sfaccettatura, ma anche agli attori più votati. A giudicare le produzioni sarà una giuria tecnica composta dall’attrice Donatella Finocchiaro, Bianca Nappi (Le indagini di Lolita Lo Bosco e il Maresciallo Fenoglio), Pino Ammendola, attore, doppiatore, regista e autore teatrale italiano e dagli attori Lele Vannoli (Sandrone in Crazy for Football e nel cast dell'ultimo film di Paolo Virzì, Un altro Ferragosto) e Orio Scaduto che ha lavorato al fianco di registi come Martin Scorsese e Giuseppe Tornatore.

La serata di premiazione, presentata da Beppe Convertini, conduttore Rai, si svolgerà sabato dalle 21,30. Ospite d’onore sarà Maria Grazia Cucinotta. Attesi anche, tra gli altri, Alessandra Masi e Maria Sole Di Maio, attrici della fiction Un posto al sole e gli attori Alessio Vassallo e Maria Letizia Gorga.

Tra le altre iniziative della manifestazione, ogni sera allo “scalo vecchio” dell’isola si potrà assistere alle proiezioni dei film in concorso, raccontati dai loro protagonisti: La primavera della mia vita di Zavvo Nicolosi, Romanzo radicale, il film di Mimmo Calopresti su Marco Pannella, La stranezza di Roberto Andò e I racconti della domenica di Giovanni Virgilio. Una selezione di cortometraggi e documentari dedicati all’ambiente e alla valorizzazione dell’ambiente marino saranno proiettati ogni sera anche all’oratorio parrocchiale. A condurre i talk del festival l'attrice e conduttrice Vanessa Galipoli, vincitrice anche di un premio Stella Maris nel 2021.

Nella sezione corti, curata dal direttore artistico Ignazio Senatore, del Sindacato Nazionale dei Critici Cinematografici, verranno proiettati dei corti dove compaiono, tra gli altri, attori del calibro, tra gli altri, di Maria Grazia Cucinotta, Nando Paone, Gabriel Garko e Andrea Roncato. Saranno proiettati dal 19 fino a oggi, 21 luglio, nella sala parrocchiale, ogni sera dalle ore 21. Tra quelli selezionati, la Giuria premierà il Miglior corto 2023. Dalle ore 18 alle 24, sul lungomare di Marettimo, nel villaggio espositivo saranno in mostra le produzioni siciliane d’eccellenza, dalla pesca all’artigianato, all’agroalimentare. Una vetrina per mettere in bellavista prodotti diversi che attira la curiosità del pubblico che arriva sull’isola. Ma ecco più in dettaglio il programma di questi ultimi due giorni.

Venerdì 21 luglio

Dalle ore 18 alle ore 24 - Lungomare di Marettimo. Green Village - Villaggio espositivo. Esposizione di eccellenze siciliane.

Ore 19 Porto di Marettimo, Area Palco. Talk “Il cinema come volano di promozione” Tra gli ospiti il regista Zavvo Nicolosi, Colapesce e Dimartino. Tra gli ospiti Vittorio Verdone, Direttore Communication and Media Relations Gruppo Unipol. Conduce Vanessa Galipoli.

Ore 20.45 Porto di Marettimo, Area Palco. Cinema all’aperto. Film: La Primavera della mia vita

Presentazione e proiezione del film. Tra gli ospiti il regista Zavvo Nicolosi, Colapesce e Dimartino.

Ore 22:30 - Porto di Marettimo, Area Palco. Cinema all’aperto. Film: I Racconti della domenica

Presentazione e proiezione del film. Tra gli ospiti il regista Giovanni Virgilio e l’attore Alessio Vassallo.

Dalle ore 21:30 alle ore 23 – Oratorio parrocchiale. Corti: Il mare che muove le cose di Lorenzo Marinelli - 16’; C’hai 5 di Daniele Falleri – 17’; Manco morto di Emma Cecala -15’; Don’t be cruel di Andrej Chinappi – 15’.

Sabato 22 luglio

Dalle 18 alle 24 Lungomare di Marettimo, Green Village Villaggio espositivo. Dalle ore 18 alle ore 20 – Oratorio parrocchiale. Speciale Mare: Corti e documentari dedicati al mare. Ore 21:30 Porto di Marettimo, Area Palco. Premio Stella Maris Premiazione della IV edizione del Marettimo Italian Film Fest / We Love The Sea. Tra gli ospiti Colapesce e Dimartino. Ospite d’onore con premio alla carriera: Maria Grazia Cucinotta. Conducono Roberta Morise e Beppe Convertini.

Ore 23.30 Porto di Marettimo, Area Palco Talk&Music Colapesce e Dimartino.

Ospite d’onore con premio alla carriera Maria Grazia Cucinotta. Attesi per domani i riconoscimenti «Stella Maris»