Casting per bambini a Trapani per il nuovo film dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Nuovo casting in Sicilia per il film dei registi Fabio Grassadonia e Antonio Piazza, prodotto da Indigo Film. Questa volta, la produzione ha aperto la selezione per bambini di sesso maschile, dai 10 ai 12 anni per due ruoli importanti. Possono candidarsi bambini esclusivamente di Trapani e Provincia. Le riprese si svolgeranno in Sicilia fra maggio e luglio 2023. Il casting è previsto per sabato 4 marzo dalle 10 alle 17,30 e domenica 5 marzo dalle 10 alle 15.

Bambini dai 10 ai 12 anni

I bambini, per partecipare al casting previsto a Trapani, devono possedere alcune caratteristiche fisiche: capelli sia castani, rossi che ramati; occhi castani e corporatura esile.

Come partecipare al casting

Chi fosse interessato a partecipare al casting può presentarsi presso: Studio99, via Cesarò 99B – Trapani. Per partecipare i minori devono essere accompagnati da un genitore e dovranno portare una copia stampata e compilata in tutte le sue parti della liberatoria Indigo, correlata dai documenti di entrambi i genitori e del minore.

Il mese scorso, la produzione era invece alla ricerca di una ragazza di 12/13 anni e di un ragazzo di 15/16 anni, esclusivamente siciliani delle province di Trapani o Palermo.

© Riproduzione riservata