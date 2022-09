Serie tv «I Leoni di Sicilia» sui Florio, casting per comparse a Marsala: come partecipare

Due settimane di riprese a Trapani e Marsala per la serie tv “I Leoni di Sicilia”, diretta da Paolo Genovese e prodotta da Compagnia Leone Cinematografica & Lotus Production Srl. E parte un casting rivolto a donne e uomini dai 18 ai 75 anni.

Chi vuole partecipare può presentarsi martedì 6 settembre dalle 15 alle 19 all Cantine Florio in via Vincenzo Florio, 1 a Marsala. Le riprese sono in programma da 30 settembre al 14 ottobre.

La produzione tiene a sottolineare che, trattandosi di una serie in costume d’epoca, è preferibile non avere piercing e tatuaggi in parti del corpo visibili, non avere tagli di capelli eccessivamente corti e doppi tagli, aver i capelli di colore naturale.

Per partecipare alla selezione bisogna presentarsi con la fotocopia di carta di identità e codice fiscale e forniti di un codice Iban personale. I dipendenti della pubblica amministrazione, qualora fossero selezionati, dovranno esibire l’autorizzazione.

La serie tv

La serie tv è tratta dal primo capitolo della saga dei Florio "I Leoni di Sicilia" che Stefania Auci ha pubblicato per Editrice Nord, diventato un best seller. Paolo Genovese è regista e produttore creativo, mentre del cast fanno parte Michele Riondino, Miriam Leone, Donatella Finocchiaro, Ester Pantano e il giovane Eduardo Scarpetta. La serie sarà composta da otto episodi scritti da Ludovica Rampoldi e Stefano Sardo e racconterà la storia della famiglia Florio.

