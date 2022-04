Me contro Te Il Film si aggiudica il David dello Spettatore

Me contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata, diretto da Gianluca Leuzzi da un soggetto di Luigi Calagna e Sofia Scalia, si aggiudica il David dello Spettatore. Lo annuncia Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano - Premi David di Donatello, in accordo con il Consiglio Direttivo composto da Francesco Rutelli, Carlo Fontana, Nicola Borrelli, Francesca Cima, Edoardo De Angelis, Domenico Dinoia, Valeria Golino, Giancarlo Leone, Luigi Lonigro, Mario Lorini, Francesco Ranieri Martinotti.

Il David dello Spettatore, che manifesta il ringraziamento al pubblico e l’attenzione dell’Accademia del Cinema Italiano ai film e agli autori che hanno contribuito al successo industriale dell’intera filiera cinematografica, sarà consegnato martedì 3 maggio nell’ambito della cerimonia di premiazione trasmessa in diretta in prima serata su RAI 1 dagli studi di Cinecittà, con la conduzione di Carlo Conti affiancato da Drusilla Foer. Il riconoscimento premia tradizionalmente il film che ha totalizzato il maggior numero di spettatori, calcolati tra il 1 marzo 2021 e il 31 marzo 2022. Sulla base dei dati forniti da Cinetel, Me contro Te Il Film - Il Mistero della Scuola Incantata ha totalizzato nel periodo 805.559 spettatori.

"Me contro Te Il Film - Il Mistero della scuola incantata» racconta di una scuola bellissima che sta per riaprire dopo anni di abbandono. C'è una cerimonia di inaugurazione con due ospiti di eccezione, Lui e Sofi. E un amico ad attenderli, Pongo. Uno scenario perfetto su cui aleggia una presenza misteriosa e inquietante, il Signor S. I Me contro Te dovranno nuovamente misurarsi con la perfidia del loro acerrimo nemico che li costringerà a recuperare per lui il misterioso tesoro che si dice sia nascosto proprio nella scuola. Un’avventura magica, in un mondo fatato e straordinario che Lui e Sofi affronteranno con coraggio e leggerezza in nome dell’amicizia.

© Riproduzione riservata