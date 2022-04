Due giorni di casting a Marsala per il nuovo film di Matteo Garrone, regista di Gomorra

Tredici settimane di riprese che si svolgeranno oltre che in Senegal, anche in Marocco e in Italia. Ed ecco due giornate di casting anche a Marsala per il nuovo film di Matteo Garrone.

Il regista di “Gomorra” e “Dogman” ha aperto un mese fa a Dakar il set di “Io Capitano”, una coproduzione internazionale Italia/Belgio, prodotto da Archimede con Rai Cinema, in coproduzione con Tarantula, con la partecipazione di Pathé.

Il casting per attori e comparse è aperto a uomini, donne e bambini di origini africane (solo Africa subsahariana). Ai candidati, che non necessariamente devono saper parlare italiano, viene chiesto un impegno costante per tre settimane e la disponibilità a viaggiare fuori città. Per partecipare alla selezione basterà presentarsi all’associazione Carpe Diem di Marsala (via Armando Diaz 2) sabato 23 aprile (dalle 13 alle 19) e domenica 24 aprile (dalle 11 alle 16).

“Io Capitano” è una fiaba che racconta il viaggio di due giovani, Seydou e Moussa (gli esordienti Seydou Sarr e Moustapha Fall), che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa attraversando i pericoli del deserto e del mare.

