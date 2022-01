Il film con Servillo, Ficarra e Picone si gira fra Palermo, Trapani ed Erice. Casting per le comparse

Non La Stranezza, ma Stranizza sembra essere il titolo provvisorio del film di Roberto Andò con Toni Servillo e il duo Ficarra e Picone. Il film sarà girato tra Palermo, Trapani ed Erice a partire da metà febbraio. I casting avverranno on line causa pandemia. La produzione è alla ricerca delle comparse.

Ecco cosa cerca Roberto Andò, regista palermitano che ha già diretto Servillo ma non ancora Ficarra e Picone. Per figurazioni cerca uomini e donne di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, siciliani e non, con le seguenti caratteristiche: uomini con capelli pettinabili senza rasature e doppio taglio; donne senza meche, shatush, gel unghie; uomini e donne senza tatuaggi visibili; uomini e donne con sopracciglia naturali (non ritoccate e non tatuate). I casting si effettueranno on line , scrivendo al seguente indirizzo: castingsiciliafilm@gmail.com. Occorrerà inviare due foto, un primo piano e una foto a figura intera (volto ben visibile). Chiesto l'invio della carta d’identità e del codice fiscale/tessera sanitaria fronte e retro in corso di validità. Chiesto infine l'inserimento di un recapito telefonico.

Ficarra e Picone assieme a Toni Servillo nel nuovo film di Roberto Andò su Pirandello Salvo Ficarra e Valentino Picone in Incastrati Toni Servillo Il regista Roberto Andò Luigi Lo Cascio Fausto Russo Alesi Donatella Finocchiaro

