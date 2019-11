San Vito, al viale riprese per un documentario

Il territorio di San Vito Lo Capo diventa set per cinema e tv. Si svolgeranno, infatti, da ieri a sabato 16 novembre le riprese del documentario dal titolo «Sicilia- Wine Destination», che sarà realizzato dalla casa di produzione americana, con sede in California, Wineram Productions LLC, per la regia di Rupert Critchley e Colin West.

Il documentario racconterà un lungo itinerario sensoriale sul vino della terra di Sicilia. Non solo i luoghi in cui il vino siciliano, storicamente, ha avuto le sue origini ma anche la Sicilia con la sua bellezza intramontabile che la rende sempre unica agli occhi degli spettatori.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE