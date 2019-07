A Marettimo il festival del cinema diretto da Paolo Genovese

Nasce un nuovo festival, il Marettimo Italianfilmfest (17-20 luglio) che si terrà nell'omonima isola delle Egadi con la direzione artistica di Paolo Genovese. A presentare questa nuova manifestazione stamani a Roma, tra gli altri, Laura Delli Colli, presidente di giuria, la vice presidente Solemar Eventi, Gabriella Carlucci e Marcello Foti.

Spiega Genovese: "Bisogna essere felici quando nasce un nuovo festival perché resta importante fare incontrare il cinema e le persone". E ancora il direttore artistico: "Sono davvero arrabbiato per il fatto che nelle scuole non c'è nessun corso di cinema, di audiovisivo". In concorso per i lungometraggi: 'Il primo re' di Matteo Rovere; 'Ma cosa ci dice il cervello' di Riccardo Milani e 'Momenti di trascurabile felicità di Daniele Lucchetti, mentre per le opere prime: 'Manuel' di Dario Albertini; 'Bangla' di Phaim Bhuiyan e 'Il grande salto' di Giorgio Tirabassi".

"Ci saranno poi dodici cortometraggi e tre documentari con temi ambientali. Spiega infine la Carlucci, vicepresidente di SoleMar Eventi che ha ideato il festival:"Fare un altro festiva di cinema in un luogo dove non ci sono sale cinematografiche è una cosa bella che ha ancora più valore".

