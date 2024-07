Trapani, l'attaccante Kanoutè è il primo acquisto

Inizia col botto la campagna acquisti del Trapani neopromosso in Serie C. L’attaccante Mamadou Kanoutè infatti è un nuovo giocatore granata dopo che la società del presidente Valerio Antonini ha esercitato una clausola risolutiva, presente sul contratto del calciatore senegalese dal passaporto italiano che nell’ultima stagione ha giocato nel Taranto che ha ufficializzato la cessione del calciatore alla società trapanese. Kanoutè ha deciso di accettare l’offerta biennale dei granata, di certo un ottimo colpo per il Trapani che si è assicurato le prestazioni di un attaccante, ex del Palermo, che conosce molto bene la categoria.

Un servizio completo di Michele Scandariato sull'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia in edicola oggi