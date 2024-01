Porte girevoli a Trapani, arriva Antonini dal Giugliano

Nuovi arrivi in casa granata: dopo avere interrotto il prestito da Benevento del portiere Clemente Tartaro, è arrivato un altro estremo difensore, Giulio Manrrique Antonini, classe 2004 che arriva con la formula del prestito secco dal Giugliano, società con cui ha disputato la prima parte dell’attuale stagione in Serie C.

Nato ad Empoli con doppio passaporto italiano-messicano, Antonini ha militato nei settori giovanili del Pachuca (Messico) e dell’Empoli. La prima esperienza è nella stagione sportiva 2022/23 al Ghiviborgo (girone E di Serie D) dove ha totalizzato 31 presenze complessive. «Sono molto contento di essere qui», ha commentato il neo calciatore granata. «Arrivo carico di entusiasmo e voglia di far bene. Ho scelto subito Trapani per la piazza, la storia e le ambizioni della società». Il giocatore ha già sostenuto il suo primo allenamento con la squadra.

Intanto la capolista Trapani domenica sarà a Ragusa, allo Stadio Aldo Campo per la prima trasferta del campionato di ritorno. In campo ci saranno la prima contro l'ottava della classifica. All'andata al Provinciale i granata vinsero annientando il Ragusa per 4 a 0. I gol furono di Cocco su punizione nel primo tempo. Nella seconda frazione di gioco gonfiano la rete Gagliardi, Kragl e Cangemi.

E in vista della partita di domenica (ore 14.30) i granata sono ritornati ad allenarsi al Provinciale sotto la guida del tecnico Alfio Torrisi. In gruppo presente anche Andrea Cocco, pienamente recuperato dopo i problemi al polpaccio che lo hanno fermato lo scorso 26 novembre, a Siracusa.

