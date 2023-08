Colpo grosso del Trapani, Kragl è pronto a firmare

È quasi fatta per Oliver Kragl al Trapani: il giocatore tedesco, dopo la rescissione contrattuale con il Messina, avrebbe detto «sì» e sarebbe pronto ad iniziare la sua avventura con la maglia granata. Un colpo a sorpresa per la società del presidente Valerio Antonini, che è sul punto di piazzare un ingaggio di assoluto valore con il calciatore classe 1990 che nella scorsa stagione è stato uno dei principali artefici della clamorosa rimonta del Messina, passata dall’ultimo posto in classifica in Serie C fino alla salvezza dopo lo spareggio con la Gelbison.

Kragl sarebbe la ciliegina sulla torta del mercato della società granata che acquisterebbe un elemento di valore, sia dal punto di vista tecnico che di esperienza, grande specialista nei calci piazzati, abile nel ricoprire diversi ruoli a centrocampo, che nel passato è stato protagonista con le maglie di Frosinone, Crotone, Foggia, Benevento ed Avellino, tra la Serie A e la Serie C.

Nella passata stagione, Kragl, prima di arrivare a Messina, aveva indossato la maglia del Ried nella prima parte di stagione in Austria. Da oggi potrebbe unirsi alla squadra che già da alcuni giorni ha iniziato la preparazione nel ritiro di Troina, dove la comitiva granata si fermerà fino al 13 agosto agli ordini del tecnico Alfio Torrisi e del suo staff. Due le amichevoli previste, la prima il giorno 5, anche se non è nota la formazione avversaria, mentre il test che chiuderà il ritiro dei granata prima del loro rientro, sarà disputato contro il Misterbianco, il 12 agosto alle ore 20 presso lo Stadio Silvio Proto di Troina.

Dopo la conclusione della trattativa con Kragl, l’ultimo tassello di mercato dovrebbe essere un difensore centrale per compensare la partenza di Carboni e completare il reparto difensivo che tra gli over conta già le presenze di Sparandeo, Cristini e Sabatino.

Intanto, prosegue con grande entusiasmo la campagna abbonamenti, con oltre 1.300 tessere sottoscritte per seguire la stagione sportiva del Trapani nella stagione 2023/24: oltre 300 le tessere della curva vendute, oltre 800 in Tribuna e quasi 200 in gradinata per una campagna abbonamenti che andrà avanti fino alla quarta giornata di campionato. Ufficializzato, infine, lo staff medico, già presente nel ritiro di Troina, che sarà composto da Ettore Tocco, medico sociale, Claudio Fici, Massioterapista, e da Ivan Ognibene nel ruolo di fisioterapista.