Il Trapani si tuffa nel mercato, vicinissimi due nomi: l'ottimismo di Antonini

Si lavora per comporre la rosa del nuovo Fc Trapani 1905 targato Valerio Antonini. A lavoro sia il dg Claudio Anellucci che il ds Andrea Mussi. I rumors parlano di almeno due nomi in entrata. Vicino l'accordo con Besmir Balla, ala destra albanese classe 1994, da tutti ritenuto uno dei migliori giocatori del girone I del campionato di Serie D. Arriva dalla Vibonese nella quale ha siglato 10 reti fornendo 6 assist ai compagni. Le altre esperienze in D anche con Varese, Pavia, Ligorna, Fanfulla, Crema, Argentina Arma e Casarano.

Accordo raggiunto invece tra il Trapani e il centrocampista Claudio Calafiore (ex Sant'Agata che ha già salutato). Per lui si dovrà attendere solo il prossimo 1 luglio per depositare il contratto. Calafiore per la prossima stagione vestirà la maglia granata. Questa settimana il giocatore è stato già a Trapani per definire i dettagli del suo passaggio in granata. Praticamente è la prima operazione veramente conclusa. Ci sarebbe una “rosa” di giocatore su cui Antonini e il suo entourage avrebbe messo gli occhi.

Il patron Antonini, non sembra per nulla preoccupato per i costi ed ha indicato ai suoi collaboratori di stare sereni. Da quello che si apprende il Trapani sta guardando al mercato della serie C, per arrivare al centrare il colpo per l’attacco granata, pronto a disputare un campionato di serie D di tutto rispetto. Tanti i nomi in ballo per un centravanti di riferimento, si parla al momento solo di contatti. Ma intanto si pensa anche ad un possibile ripescaggio.

“La situazione generale ci porta ad essere molto ottimisti. Sappiamo che ci sono tante squadre in grande difficoltà economica e quindi prende sempre più piede la volontà da parte nostra di preparare tutta la documentazione fiscale, patrimoniale e per lo stadio per permetterci di fare la richiesta di iscrizione al campionato di serie C, e quindi stiamo lavorando a 360 gradi con questo obiettivo per farci trovare pronti”. Queste le parole di Antonini nell’intervista rilasciata al Giornale di Sicilia, continuando: “Proprio in queste ore stiamo apportando una serie di restyling importanti al Provinciale, anche in funzione della serie C”.