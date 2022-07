Il Trapani prende forma: ingaggiato il centrocampista ucraino Kosovan

Comincia a prendere forma il nuovo Trapani con il primo colpo di mercato, il centrocampista ucraino Tanasii Kosovan, classe 1995, il cui tesseramento è stato ufficializzato ieri dalla società.

Kosovan è un centrocampista cresciuto nel settore giovanile del Vicenza, con cui esordisce in prima squadra in Serie C nella stagione 2013/14, non nuovo alle esperienze in Sicilia avendo infatti militato tra il 2017 e il 2019 tra Gela e Igea Virtus. Picerno, Cavese e Casertana – queste ultime due nel corso della passata stagione - le squadre con cui ha militato prima dell’approdo al Trapani, autore tra l’altro del gol con cui lo scorso anno la Cavese ha espugnato il “Provinciale” nella seconda giornata di campionato.

«Sono un giocatore versatile, offensivo – ha dichiarato il nuovo giocator granata – in grado di ricoprire più ruoli a centrocampo e in attacco». Tanta corsa, forza e impegno a disposizione del Trapani che sta nascendo: «Ho scelto Trapani perché è una piazza che vuole ritornare in alto e che vuole giocare un grande campionato; ci sono tutti i presupposti per fare bene. Ho avuto la fortuna di trovare tutte le circostanze favorevoli: conosco la città visto che mia moglie, ragazza siciliana, vive a Trapani».

Oltre a Kosovan il direttore sportivo Chiavaro ha pronti altri due tesseramenti, con le firme sui contratti di due difensori: Bruno De Pace, classe 2000 di 185 cm, nella passata stagione protagonista con la maglia dell’Acireale giunto fino alla finale playoff con 30 presenze, e di Lorenzo Mangiameli, classe 2003, di 178 cm, nella passata stagione protagonista nel Paternò con 34 presenze, che sarà dunque il primo under tesserato per la prossima stagione, che saranno ufficializzati non appena saranno completati i tesseramenti.

Altro arrivo imminente, infine, quello di Alessio Galletti, classe 2004, terzino destro, che proviene dalla formazione “Primavera” del Benevento, alla prima esperienza in una formazione senior. Da capire, infine, l’evoluzione delle altre due trattative di cui si era parlato nei giorni scorsi, quella con il difensore argentino Manuel Gonzales, classe 1991, difensore centrale di 190 cm, lo scorso anno punto di forza della Gelbison che sarebbe anche lui prossimo a vestire la maglia granata, e quella con il centrocampista ex granata, Enrico Zampa, classe 1992, a Trapani nella stagione 2014/2015 in B, nella scorsa stagione alla Turris in C.

