Colpo di mercato per il Marsala, preso anche Samuele Romeo

In azzurro, da ieri, anche il difensore centrale palermitano Samuele Romeo, classe '89, ex Torres, Pomigliano e Latina, giocatore con più di 150 presenze tra B e C con Lumezzane, Alessandria, Sorrento, Empoli, Juve Stabia, Mantova e Melfi.

Insomma, un gran bel «colpo» di mercato e c'è proprio da dire che non fa registrare soste, né tantomeno battute a vuoto, il «mercato» del Marsala calcio, chiamato a completare il puzzle con un portiere di esperienza, un altro difensore senior e, forse, un altro centrocampista, se Gianmarco Corsino (che sin qui non ha nemmeno iniziato la preparazione in attesa di una possibile chiamata del Palermo di Pergolizzi o di qualche altra società) dovesse decidere di chiedere lo svincolo e cambiare squadra.

Tutto ciò mentre bussa alle porte, dopo quella di metà settimana contro la Cephaledium, la seconda amichevole pre-campionato, fissata per martedì 13 agosto sempre al Di Dia di Strasatti contro il Cus Palermo. E mentre, a conferma che si avvicina l'inizio della nuova stagione, è stata appena ufficializzata la composizione dei gironi di Serie D con la squadra azzurra inserita ovviamente nel girone I, dove è presente anche il Palermo, assieme alle altre sette siciliane Acireale, Biancavilla, Licata, Marina di Ragusa, Acr Messina, Fc Messina e Troina; alle quattro campane Giugliano, Nola, San Tommaso e Savoia; e alle cinque calabre Castrovillari, Cittanovese, Corigliano, Palmese e Roccella.

L'articolo completo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE