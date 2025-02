Partenza positiva per Torrente, poker del Trapani: 4-2 contro il Potenza

Il Trapani cala un poker nella gara d'esordio del nuovo tecnico Vincenzo Torrente. Finisce 4-2 il match casalingo contro il Potenza. Il nuovo allenatore del Trapani, il quarto in questo campionato di serie C, è stato annunciato nei giorni scorsi dal presidente Valerio Antonini attraverso i suoi canali social.

Oggi la gara, arbitrata da Luca De Angeli di Milano, davanti a oltre 4 mila spettatori. Tripletta di Anatriello nel primo tempo ( 7’, 12’ e 40'). In rete per il Potenza Siatounis al 9’ e Petrungaro all'89’. Sigla il poker per il Trapani, Ongaro all'83 esimo.

Ammoniti della partita: Silvestri, Caturano, Ferro.