Costa Gaia, per l’Epifania il grande finale

Si sta svolgendo, in un clima di grande entusiasmo, il tanto atteso «Costa Gaia-Conad Cup», manifestazione giunta alla sua trentasettesima edizione che si concluderà domani. Intere generazioni, nel corso degli anni, hanno disputato questo torneo che dà lustro alla Sicilia e, in particolare, alla comunità di Alcamo grazie al prezioso contributo dell’Adelkam, società calcistica locale organizzatrice del torneo. Non è un caso che l’intera manifestazione abbia avuto l’approvazione da parte della Figc ma anche la prestigiosa partnership con Conad. Il noto marchio e brand ha voluto dare il proprio contributo come confermato dalle parole di Giovanni Stallone, responsabile marketing- coordinamento operativo: «Sport significa impegno, umiltà, spirito di squadra, piacere di stare insieme ed è nostra intenzione incentivare uno stile di vita sano, contribuendo a diffondere tra le comunità questi importanti valori».

Una scelta pienamente condivisa anche dall’amministrazione comunale di Alcamo nella figura del sindaco Domenico Surdi: «Impegno, serietà, passione ed entusiasmo sono i valori che contraddistinguono la società Adelkam, organizzatrice del Torneo. L’auspicio è quello che il torneo raggiunga risultati sempre più pregevoli e continui ad essere, nel tempo, motivo di vanto ed orgoglio per la città di Alcamo». Sulla stessa lunghezza d’onda anche l’assessore allo Sport Gaspare Benenati: «Il Costa Gaia rappresenta un importante momento di incontro e socializzazione per tutte le squadre che ogni anno vi prendono parte. Il torneo si contraddistingue quale competizione non solo sportiva, ma anche con ricadute di valore socioculturale e turistico, perché Alcamo ospita sia i ragazzi che partecipano alla competizione sportiva che le famiglie che hanno la possibilità di visitare ed apprezzare il nostro territorio». Grazie al pieno coinvolgimento di tutte le parti in causa, questa 37ª edizione ha accolto ben 103 squadre suddivise in cinque diverse categorie. Entrando nello specifico dell’edizione 2025, nella categoria Esordienti 2012 si stanno affrontando un totale di 21 squadre suddivise in quattro gironi mentre sono 19 quelle appartenenti agli Esordienti 2013.