Serie C, il Trapani ingaggia Hraiech e saluta Bifulco

Il Trapani si muove sul mercato. Il club del presidente Antonini non ha perso le speranze di agganciare il treno per la Serie B e sta rinforzando la rosa a disposizione di Capuano. In entrata il primo colpo della sessione invernale è Saber Hraiech. Nelle prossime ore dovrebbero essere ufficializzati il ritorno del centrocampista, nato a Erice, Marco Toscano dall’Avellino che ha giocato con i granata nella stagione 2018/19 e l’arrivo dell’attaccante Enrico Piovanello del padova.

Il primo colpo

Hraiech, centrocampista, classe 1995, è nato a Mazara del Vallo da genitori di origine tunisine. Saber fa il suo esordio calcistico con il Mazara, in Serie D, all’età di 15 anni. Nel 2013 con la Virtus Entella debutta tra i professionisti. Poi la parentesi alla Sampdoria, dove con la Primavera disputa 19 gare mettendo a segno una rete. Nella stagione 2014/2015 si trasferisce al Piacenza in Serie D con cui ritorna in Serie C dove nel 2016/2017 colleziona 34 presenze condite da due reti. Nel 2017/18 è in Serie B con la maglia del Carpi. Nell’agosto 2018 passa all’Imolese in C; successivamente il ritorno a Carpi. Nelle stagioni 202/2021 e 2021/2022 veste la maglia del Padova con cui mette insieme 60 presenze e 4 reti. Dalla stagione 2022/2023 è un giocatore del Cesena con cui disputa due campionati di Serie C ottenendo anche la promozione in cadetteria nella stagione 2023/202. Con i bianconeri emiliani totalizza 65 presenze e 5 reti.