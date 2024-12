Morto a Trapani Enzo Pollina, fu il primo presidente regionale dell'associazione allenatori di calcio

È morto ieri (8 dicembre) a Trapani Vincenzo Pollina. È stato il primo presidente dell’Aiac Sicilia (Associazione italiana allenatori calcio). Aveva ricoperto anche la carica di presidente provinciale di Trapani, ruoli che ha rivestito con grande personalità e garbo. Aveva compiuto 93 anni il 21 agosto scorso, era un maestro di storia e di vita, oltre che di calcio.

Enzo Pollina, è ricordato come straordinaria figura di allenatore di base e di dirigente. Amava il calcio e assisteva gli allenatori a qualsiasi livello. Sua l’iniziativa di istituire il premio «Magister Vitae», ideato per celebrare quei tecnici distintisi non solo per i risultati sportivi, ma anche per il contributo etico, formativo e umano al mondo del calcio, con un uno sguardo particolare rivolto ai settori giovanili, da lui tanto frequentati con immensa dedizione. Un amore secondo solo a quello che aveva per la sua famiglia, la moglie Liliana e i tre figli Salvatore, Fabio e Deborah. Di sé stesso, in precedenza, aveva detto che «bisogna vivere quasi in modo "romantico" la realtà tecnica in cui si crede. Bisogna respingere e allontanare i compromessi. Credere, rivedere un campo sportivo, un gruppo di giovani, l'entusiasmo, un palpito nel cuore, una volontà indomabile, un traguardo da raggiungere, un applauso, un avvenire. Nel cuore i ricordi che aiuteranno a guardare al futuro vivendo intensamente il passato. Sono i "ricordi" che aiutano a vivere».