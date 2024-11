Scivolone del Trapani, a Bari si arrende all'Altamura per 2-1

Il Trapani resta sulle montagne russe. Dopo aver toccato vette altissime in Coppa Italia a Catania (5-0) e prima con il Latina in campionato (4-0), il Trapani è tornato a scendere in picchiata. Sotto la pioggia di Bari i granata hanno perso 2-1 al San Nicola contro il Team Altamura. Quinta sconfitta stagionale per gli uomini di Aronica, ancora deludenti in trasferta, seppur dopo un buon inizio.

La cronaca

Il gol dell’Altamura di Simone dopo una carambola fortunata in area granata alla mezzora cambiava però la partita con i trapanesi che subivano il contraccolpo e che in più occasioni rischiavano il tracollo, salvati solo dalle parate di Seculin. Il portiere granata però doveva arrendersi alla conclusione ravvicinata di Rolando al 20’ della ripresa dopo una ripartenza letale. Solo dopo avere incassato il raddoppio il Trapani, colpito nell’orgoglio, trovava le energie per accorciare le distanze con Fall e per tentare l’assalto finale sfiorando il pareggio in almeno altre tre occasioni ma il muro eretto dai biancorossi resisteva fino alla fine regalando il successo ai pugliesi.