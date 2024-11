Il Trapani ci prova ma il derby va al Catania, la partita finisce 2-1

Vittoria meritata nel derby per il Catania che batte il Trapani per 2-1 e torna a vincere in campionato dopo 5 partite senza vittorie. Decisivo il gol nella ripresa di Roberto Inglese sul filo del fuorigioco dopo che Celiento ad inizio ripresa aveva pareggiato il colpo da bigliardo con cui Castellini aveva portato in vantaggio gli etnei sul finire del primo tempo. Per i padroni da casa anche un calcio di rigore nella ripresa dallo stesso Castellini scivolato proprio sul dischetto. Una vittoria che premia la maggiore voglia di vincere dimostrata in campo dal Catania che ha sprecato tanto soprattutto nel primo tempo, delude il Trapani che si è acceso solo ad inizio ripresa. Qualche sorpresa all’inizio con Montalto schierato seconda punta al fianco di Inglese nel 3-4-1-2 di Toscano mentre Aronica ripropone il 4-4-2 visto nel secondo tempo contro la Cavese dando fiducia a Spini e Bifulco esterni di centrocampo ed Udoh in avanti.