Nella partita valevole per la quattordicesima giornata del girone C della Serie C 2024/2025 di calcio maschile, gli uomini di Salvatore Aronica ritrovano il sorriso dopo un periodo complicato (un solo punto in tre partite con due sconfitte consecutive). Il primo tempo termina senza reti. I padroni di casa creano occasioni importanti nella ripresa ma solo nel primo minuto del recupero arriva il gol decisivo di Lescano.