Il Trapani butta al vento la vittoria contro il Monopoli, la partita finisce 2-2

Beffa tremenda per il Trapani, che nel big match contro il Monopoli butta al vento una sicura vittoria, perdendo nei minuti di recupero un vantaggio che sembrava mettere al sicuro i siciliani da brutte sorprese. Proprio così, perché al novantesimo la gara sembrava essere in cassaforte, ed invece i due gol di vantaggio che i granata avevano maturato non sono serviti per mettersi al riparo dalla furiosa rimonta finale con cui i padroni di casa pugliesi hanno pareggiato, rimettendo in sesto un match che fino ad allora per loro sembrava ormai segnato. Così finisce 2-2 la partita allo stadio Veneziani di Monopoli.