Sorrento-Trapani 1-1: i granata in inferiorità numerica strappano un punto ai campani

Nonostante l'espulsione di Benedetti, il Trapani ha agguantato il pareggio e si porta a 13 punti in classifica. Al 14′ il vantaggio del Sorrento con l'ex di turno Musso che, in mischia, su calcio d'angolo riesce a colpire di testa battendo il portiere granata Seculin. Al 31′ è Benedetti a mettere in rete di testa su cross. Si va quindi al riposo sull'1-1 ma dopo dieci minuti dall'inizio del secondo tempo il Trapani rimane con un uomo in meno dopo che ancora Benedetti nel giro di due minuti si fa ammonire due volte.