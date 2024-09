Il Trapani contro la Turris punta al bis, Aronica si affida a Lescano: le probabili formazioni, su Gds.it le notizie in tempo reale

A Potenza la squadra granata ha sfoderato la migliore prestazione stagionale, a parte il netto 5-1 maturato nella ripresa quando il Trapani ha dilagato sfruttando anche la superiorità numerica, resta negli occhi la prima mezzora in cui i trapanesi hanno imposto il loro gioco con grande autorità segnando due gol e sfiorandone almeno altrettanti. «Mi auguro di rivedere la stessa voglia di ottenere un risultato importante come a Potenza dove siamo stati cinici a cattivi – conferma Aronica -. Per noi sarà come una finalissima, una partita che abbiamo preparato bene, in cui dobbiamo fare valere il fattore campo ed ottenere un risultato positivo. La Turris negli ultimi turni però ha avuto un trend importante senza subire gol e sta attraversando un momento ottimo per cui abbiamo studiato qualcosa per sfruttare le caratteristiche dei nostri giocatori per provare a fargli male ma non sarà facile».

A Potenza si è tornati al 4-3-3 di inizio stagione con Fall più defilato sulla fascia e Zuppel al centro dell’attacco al posto di Lescano (nella foto), ma contro la Turris l’argentino, entrato nella ripresa ed autore di una doppietta, si riprenderà il posto da titolare, anche per le condizioni di Zuppel uscito anzitempo dal campo a Potenza per via di un affaticamento: «Zuppel ha giocato tante partite di fila del mio arrivo – spiega Aronica - per cui lo stiamo valutando e monitorando perché è arrivato col fiato corto e con un affaticamento ai flessori. Ho la fortuna di avere a disposizione una rosa abbastanza ampia e di grande qualità, per cui chiaramente, viste anche le tre partite in una settimana, cambieremo qualcosa per fare rifiatare qualcuno che ha speso più degli altri. Ho solo l’imbarazzo della scelta per mettere in campo l’undici migliore per giocare una gara di grande intensità». Tra i granata, come detto, torna Lescano al centro dell’attacco, probabile turn over tra Benedetti e Martina come quarto di difesa basso a sinistra. Qualche dubbio in più per Conte che però non dovrebbe cambiare l’impostazione tattica vista finora. Ex della partita il portiere ospite Marcone, a Trapani per 5 stagioni dal 2013 al 2018.

Le probabili formazioni

Trapani (4-3-3): Seculin; Ciotti, Celiento, Silvestri, Benedetti; Karic, Crimi, Carriero; Kanoute, Lescano, Fall. Allenatore Aronica

Turris (3-4-2-1): Marcone; Esempio, Ricci, Ndiaye; Pugliese, Morrone, Casarini, Scaccabarozzi; Giannone, Nocerino; Trotta. Allenatore De Conte

