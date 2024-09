Partita stregata per un buon Trapani che pareggia 1-1 contro la Juventus Next Gen fallendo ben due rigori, uno con Kanoute nel primo tempo e l’altro con Zuppel nella ripresa. Granata che non capitalizzano il bel gol iniziale di Ciotti, subendo il pareggio di Guerra ad inizio ripresa. Il Trapani si morde le mani per le numerose occasioni fallite, bravo anche il portiere bianconero Daffara a salvare il risultato almeno in un paio di occasioni.