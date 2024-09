Calcio femminile, la trapanese Nicocia allo stage Figc di Tirrenia

Cuore, passione, talento. Sono le «armi» che hanno portato Carlotta Nicocia fino a Tirrenia per uno stage nazionale di calcio femminile. Trapanese, 14 anni, difensore dai piedi buoni, Nicocia, che milita nella Virtus Marsala, è l’unica siciliana convocata per questo stage formativo Figc del programma Calcio+15 Under 15 femminile, il progetto promosso dal settore giovanile e scolastico per la crescita sportiva ed educativa delle calciatrici appartenenti ai club di tutto il territorio nazionale.

Il raduno, che coinvolge trenta atlete, si sta svolgendo al Centro di preparazione olimpica di Tirrenia fino al 14 settembre, sotto la guida dello staff tecnico nazionale affidato a Francesca Valetto.