Trapani, l'ex rosanero Aronica confermato alla guida della squadra granata

Salvatore Aronica confermato alla guida del Trapani Calcio. L’allenatore della Primavera era stato nominato ad interim anche tecnico della prima squadra dopo l’esonero di Alfio Torrisi. La vittoria dei granata all’Ezio Scida contro il Crotone (1-2 in rimonta), nella terza giornata del campionato di serie C, ha convinto il presidente Valerio Antonini, il quale subito dopo la gara ha interrotto il silenzio stampa.

L’ex giocatore di Napoli e Palermo guiderà la squadra fino a fine stagione. «È stata una settimana difficile - ha sottolineato Antonini in una nota - ma ho ragionato a mente fredda ponderando ogni minima mossa. Troppo importante non fare errori che avrebbero potuto compromettere l'intera stagione. Ho affidato la squadra ad un uomo con grande voglia di dimostrare le sue capacità, la voglia di diventare un allenatore importante in grado di gestire un gruppo di giocatori che confermo, ancora di più oggi, essere i più forti della categoria».