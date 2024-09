Il Trapani esonera l'allenatore dei record Torrisi, la squadra affidata al palermitano Aronica

Nella lettera che il presidente presidente Valerio Antonini ha inviato a Torrisi, si legge che «è sempre spiacevole avere l’onere di prendere certe scelte ma la funzione di imprenditore e presidente della squadra mi obbliga a volte ad agire esclusivamente nell’interesse della società per il fine unico che è la vittoria del campionato. Sono sicuro che saprai cogliere da questa esperienza quelle giuste indicazioni per continuare a testa alta la tua carriera. Trapani sarà sempre casa tua. Ti voglio bene e in bocca a lupo per tutto».

Il Trapani ha esonerato l’allenatore Alfio Torrisi (nella foto durante la partita di ieri) dopo il crollo in casa con il Picerno (0-3). Nel comunicato il club granata rivolge, «all’allenatore, vincitore del campionato dei record in serie D i più vivi ringraziamenti per il lavoro svolto in questi anni, augurandogli le migliori fortune personali e professionali». La guida della prima squadra già dal pomeriggio di oggi, in attesa di ulteriori sviluppi, sarà affidata al tecnico della Primavera, il palermitano Salvatore Aronica.

Ieri i granata, che militano nel campionato di Serie C, hanno perso in casa per 3-0 e il Picerno ha dominato la partita. Il gol iniziale di Maiorino, sull’ennesimo svarione difensivo dei granata, ha messo la partita in discesa per i lucani cinici ad affondare i colpi nell’incerta difesa trapanese con ripartenze fulminee. Un successo che lancia la squadra di Tomei al vertice della classifica a punteggio pieno, Trapani che invece dovrà riflettere tanto dopo l’incerto inizio di campionato.

Il Trapani è stato schierato da Torrisi con il consueto 4-3-3, con Sabatino e Gelli centrali difensivi e Carraro in regia. Tomei ha risposto con un 4-2-3-1 rinunciando ad una vera punta davanti con Maiorino falso nueve. L’inizio è di marca granata che pressano gli ospiti schierati prudentemente dietro. Al 21’ però la partita cambia con gli ospiti in vantaggio dopo l’ennesimo pasticcio difensivo dei granata di questa stagione con Gelli che non riesce a rinviare il goffo retropassaggio di Martina, regalando a Maiorino il più facile degli assist che il fantasista lucano non fallisce trafiggendo Seculin in uscita. Al 29’ reagisce il Trapani con Kanoute che anticipa tutti in velocità ma conclude di pochissimo a lato. Al 36’ il cross di Ciotti dalla destra meriterebbe maggiore fortuna ma Lescano manca la sforbiciata da due passi. Al 40’ nuovamente pericoloso il Picerno con il siluro da fuori di Petito su cui Seculin ci mette una pezza, sulla respinta miracolo di Ciotti che anticipa Maiorino in agguato. Al secondo minuto di recupero Kanoute si invola sulla destra ma Summa compie il miracolo e salva la sua porta. Torrisi nella ripresa cambia tre giocatori inserendo Celiento, Bifulco e Spini per Martina, Mastrantonio e Fall passando al 4-2-3-1. Ma l’avvio è da shock perché è ancora Maiorino a raddoppiare al 4’ sul cross di Petito che si era involato sulla destra. Il Trapani è frastornato dopo il secondo schiaffo ed al 19’ subisce anche il tris con Volpicelli che scatta sul filo del fuorigioco, sterza e trafigge Seculin col mancino. Al 31’ prima vera occasione costruita dal Trapani con la gran botta di Karic dal limite che si stampa sul palo, sulla ribattuta Lescano non centra la porta. Nel finale il Trapani prova a trovare quantomeno il gol della bandiera, ma Summa si esalta sulle conclusioni di Lescano e di Celiento. Finisce con il trionfo del Picerno che vola in testa a punteggio pieno.