Il Trapani si salva, Lescano riprende il Foggia al 96'

Un pari in extremis per il Trapani allo stadio Zaccheria contro il Foggia. Dopo essere andato sotto per ben due volte, la squadra granata, nella seconda frazione di gioco, prova a pareggiare la partita e ci riesce con il colpo di testa di Lescano al 96’.

La partita inizia con il Foggia in attacco al 3’ con Danzi, che serve Santaniello, che ci prova di testa, ma il pallone si spegne sul fondo. Al 4’ Foggia pericoloso con Millico, che prova la conclusione, ma Seculin devia in angolo. Al 5’ Kanoute spreca la palla del possibile vantaggio, sbagliando il controllo, De Lucia ne approfitta e blocca. Al 10’ scambio Tascone-Salines con quest’ultimo che prova il tiro ma il pallone termina a lato. Al 23’ si sblocca la partita Emmausso approfitta di una errore difensivo del Trapani, con Seculin che esce fuori dai pali, e mette il pallone in rete. Al 25’ Karic prova la conclusione ma il pallone termina a lato. Al 30’ colpo di testa di Carraro che termina sopra la traversa. Al 34’ dagli sviluppi di un angolo scaturisce il colpo di testa di Parodi che termina sul fondo. Al 36’ Lescano in acrobazia prova la conclusione ma De Lucia blocca. Al 44’ colpo di testa di Santaniello che termina di poco sopra la traversa. Al 47’ pareggio del Trapani con Karic che pesca Kanoute in area di rigore che mette in rete.