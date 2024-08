Serie C, un altro colpo per il Trapani: ingaggiato il difensore Valietti

Trapani scatenato sul mercato. È ufficiale l’ingaggio del difensore Federico Valietti, che si è già messo a disposizione del tecnico Alfio Torrisi, in vista del debutto in Serie C, lunedì 26 a Foggia

Valietti, nato a Bergamo il 25 gennaio 1999, alto 187 cm, è cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Di proprietà del Genoa, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Crotone, Virtus Entella, Carrarese, Pordenone e Vicenza. A gennaio 2024 il trasferimento a Taranto con cui ha collezionato 20 presenze e una rete. Valietti arriva a Trapani con la formula del prestito con obbligo di riscatto.

«Sono molto carico e non vedevo l’ora di arrivare a Trapani - ha dichiarato il neo calciatore granata- . Ringrazio fortemente il presidente e il direttore per avermi coinvolto in questo progetto. Non vedo l’ora di conoscere compagni e staff e iniziare a lavorare per far bene quest’anno. Arrivo in una piazza molto importante e le ambizioni della società sono state determinanti nella scelta. Sono un giocatore di fascia, un terzino destro, che ama andare sul fondo e crossare ma lo scorso anno ho giocato anche a sinistra».