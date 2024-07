Il Trapani prepara il campionato di Serie C: il 18 luglio amichevole di lusso contro la Lazio

La società Fc Trapani 1905 comunica che, in vista della stagione 2024/2025, a partire dal 10 luglio si svolgeranno i test fisici e le visite mediche che anticiperanno il trasferimento della prima squadra a Cascia (Umbria), sede della prima parte del ritiro precampionato che si svolgerà dal 14 al 29 luglio.

La squadra del tecnico Alfio Torrisi inizierà dunque la fase di avvicinamento al campionato in terra umbra. In programma tre appuntamenti amichevoli che verranno trasmessi in diretta su Telesud. La prima data da segnare sul calendario per i tifosi granata è quella di giovedì 18 luglio.

Amichevole di lusso per il Trapani che scenderà in campo contro la Lazio di Baroni. La gara si svolgerà allo stadio Rodolfo Zandegiacomo di Auronzo di Cadore (Belluno) alle 18. Successivamente il rientro a Cascia dove il 24 luglio, alle 17.30, il Trapani affronterà il Cosenza presso il centro sportivo Elite. Il 28 Luglio, invece, amichevole contro la Pianese in località Lubriano (Abruzzo). La gara avrà inizio alle 17.30. Dall’1 agosto la squadra si trasferirà a Troina (Enna) per la seconda parte del ritiro precampionato.