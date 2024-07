Trapani, confermati il tecnico Torrisi e il ds Mussi

Alfio Torrisi sarà l’allenatore del Trapani anche per la stagione sportiva 2024/2025. E resta anche il direttore sportivo Andrea Mussi.

Una conferma meritata per il tecnico alla luce dei risultati conseguiti nella scorsa stagione con la vittoria del campionato di Serie D (con record punti nel girone a 18 squadre) e la vittoria della Coppa Italia di Serie D. «Sono molto orgoglioso e felice di continuare questa meravigliosa avventura con il Trapani», ha dichiarato Torrisi. «Vedere il lavoro che abbiamo fatto dal primo giorno fino ad oggi è qualcosa di straordinario e sono sicuro che questo gruppo rimarrà nella storia di questo club per sempre. Ringrazio con affetto e stima il presidente Antonini per la fiducia che continua a darmi, il direttore Mussi e tutte le persone che lavorano per il Trapani. Non vedo l’ora di ricominciare e di tornare in campo per proseguire il lavoro fatto lo scorso anno. Dobbiamo continuare a costruire e vincere per regalare ancora tante gioie e soddisfazioni ai nostri splendidi tifosi. Forza Trapani».